Galli: “Piatek alla Fiorentina? Dipende dalla sua mentalità”

CALCIOMERCATO MILAN – L’ex portiere di Milan e Fiorentina Giovanni Galli ha parlato a Lady Radio del possibile futuro di Krzysztof Piatek al club viola. “Dipende dalla sua mentalità. In una squadra in difficoltà come il Milan non ha fatto la differenza. Quando arrivò Pjaca ero tra i primi a sottolineare il colpo straordinario ma poi dal suo arrivo di lui non si è più avuto traccia. Dipende sempre dal carattere”. Intanto, ecco le parole di Sagna su Ibrahimovic>>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android