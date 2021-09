‘From Milan to the World’: l’iniziativa di Fondazione Milan con PUMA

Rossoneri sempre attivi sul sociale: ecco l'iniziativa-contest ideata da 'Fondazione Milan' in partnership con 'Puma'

Enrico Ianuario

(fonte acmilan.com)

Da Milano a Melbourne passando per Nairobi, Rio de Janeiro, New York e Calcutta. Un intenso giro attorno al mondo, per raccontare sei progetti sociali, in sei città diverse, portate avanti da altrettante organizzazioni, con un unico filo comune: lo sport come strumento di cambiamento, educazione e inclusione.

È "From Milan to the World", l'iniziativa-contest ideata da Fondazione Milan in partnership con PUMA che - a partire da lunedì 13 settembre - chiamerà a raccolta gli oltre 500 milioni di tifosi rossoneri, invitandoli a conoscere tutti i progetti socioeducativi proposti e a votare per uno di questi. L'ambizione concreta dell'iniziativa prevede infatti una donazione di 50 mila euro al programma vincitore per lo sviluppo del progetto proposto, legato ad una delle sei città e delle sei organizzazioni no profit coinvolte.

Il meccanismo dell’iniziativa è molto semplice: sarà sufficiente collegarsi a fondazionemilan.org/contest, dove sarà possibile visionare le clip e la descrizione di ogni progetto, conoscerle da vicino e scegliere il progetto preferito. Per incrementare il valore del proprio voto, si potrà aggiungere un selfie con il nuovo Away Kit 21/22 e fare una donazione a sostegno del progetto.

"From Milan to the World" è l'iniziativa ispiratrice della Away Kit di AC Milan, che i giocatori di Mister Pioli indosseranno nel debutto in UEFA Champions League contro il Liverpool e che incarna l'impatto positivo che il Milan genera da Milano, all’Italia, al Mondo. AC Milan riunisce persone di culture, lingue ed età diverse mentre il club continua a espandere il suo impatto globale. Lo stretto legame tra il Milan e la sua città racchiude un messaggio di inclusione che da San Siro arriva alle strade di sei città in sei continenti, abbracciando milioni di tifosi. Sei città che sono presenti all'interno dello speciale golden kit AC Milan, attraverso una rappresentazione stilizzata dei loro confini che si fonde in un unico pattern, mentre la scritta Fondazione Milan è stampata sotto il colletto sul retro della maglia.

"AC Milan significa soprattutto senso di comunità, come il lavoro quotidiano della nostra Fondazione testimonia - spiega Franco Baresi, Vice Presidente Onorario AC Milan -. È per questo che è fondamentale dare spazio a storie come quelle protagoniste del progetto, che ci ricordano quanto alto sia il valore dello sport come motore del cambiamento. Sono sicuro che ogni milanista sarà felice di entrare nella squadra dell’iniziativa, insieme al Club, Fondazione Milan e PUMA".

"Siamo davvero molto contenti di poter avviare questa iniziativa - racconta Rocco Giorgianni, Segretario Generale Fondazione Milan -. La collaborazione con PUMA, che ha permesso per la prima volta nella storia del Club di apporre il logo Fondazione Milan su una maglia ufficiale, ci ha permesso di raggiungere sei città in sei continenti e mettere insieme sei progetti in cui lo sport è uno strumento di educazione e di inclusione. Sei contesti molto diversi, accomunati dalla presenza di persone che desiderano dare a bambini e giovani in difficoltà l’opportunità di sviluppare il loro talento".