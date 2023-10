Fondazione Milan, ecco il nuovo progetto: “A Goal to Dream”

Milano, 31 ottobre 2023 – Da ormai vent’anni, Fondazione Milan si schiera al fianco dei più giovani. Promuovendo e sostenendo progetti e iniziative che utilizzino lo sport come strumento per stimolare un cambiamento positivo nella società. In Italia come nel resto del mondo.

Con questo stesso obiettivo. La charity rossonera lancia il proprio supporto al progetto “A Goal to Dream”. Promosso da PPG Sports, L’ORMA e AL2Sport per offrire a oltre 50 ragazze della Yasin Valley – area situata nel nord del Pakistan – l’opportunità di realizzare il proprio sogno di giocare a calcio. Offrendo in realtà molto di più.

Il progetto porterà infatti alla nascita di un nuovo luogo di sport e aggregazione. Un ambiente sicuro e inclusivo in cui le ragazze potranno associare alla pratica sportiva anche una serie di altre attività formative. E che ospiterà tornei e altri eventi di sensibilizzazione sull’importanza della parità di genere e promozione dell’empowerment femminile nello sport.

Il kick-off del progetto si è tenuto presso la Casa della Memoria di Milano. Con la proiezione dell’omonimo documentario “A Goal to Dream”. Si tratta del racconto della quotidianità di un gruppo di ragazze pakistane, dell’area al confine con Afghanistan e Tagikistan, chiamate a fronteggiare giorno dopo giorno un sistema ricco di pregiudizio. Che limita in maniera significativa la loro libertà nello sport e nella società in generale. Una narrazione artistica, ma veritiera, del contesto nel quale il progetto intende intervenire.

Insieme ai rappresentanti di Fondazione Milan, L’ORMA e AL2Sport, all’evento ha preso parte anche Giulia Semplici, calciatrice della Prima Squadra di AC Milan. Con lei, prima calciatrice ad aver compiuto l’intera trafila all’interno del Settore Giovanile rossonero prima dell’esordio in massima serie. Si è parlato dell’evoluzione del movimento calcistico italiano e del valore dello sport che va ben oltre la prestazione sul campo.

Rocco Giorgianni, Segretario Generale di Fondazione Milan, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di estendere il nostro impegno per l’empowerment femminile attraverso il progetto "A Goal to Dream". Donando a più di 50 ragazze la possibilità di sognare in grande. Questa iniziativa testimonia ancora una volta come lo sport possa trascendere i limiti del terreno di gioco e avere un impatto concreto nelle vite delle persone, contribuendo a un vero cambiamento culturale”.

Paolo Menescardi, Amministratore de L’ORMA, e Luca Amadessi, co-fondatore di AL2Sport, hanno aggiunto: “La nostra volontà è quella di dare voce alle ragazze della Yasin Valley. Che stanno lottando ogni giorno con passione e sacrificio per poter giocare a calcio nelle remote aree del nord del Pakistan. La pratica sportiva è il mezzo per ottenere un riscatto sociale e, anche grazie al prezioso contributo di Fondazione Milan, vogliamo garantire alle ragazze un supporto per trasformare i loro sogni in realtà. Pure quando sembrano irrealizzabili”.

Il sostegno a "A Goal to Dream" si inserisce nell'ambito del programma Sport for Change di Fondazione Milan. Contenitore dei progetti e delle iniziative dedicate a giovani provenienti da difficili contesti sociali e familiari

