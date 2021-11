Fiorentina-Milan, Italiano: “Problemi in difesa, ma ci faremo trovare pronti”

Vincenzo Italiano, tecnico della viola, ha parlato di Fiorentina-Milan, gara che si giocherà sabato sera al Franchi

Vincenzo Italiano, allenatore viola, ha parlato ai canali ufficiali della Fiorentina. In primo piano la sfida contro il Milan, gara in programma sabato sera al Franchi. Ecco cosa ha detto: "Quale difesa contro il Milan? È un problema, abbiamo due squalifiche e un infortunio. Avevamo pensato di aggregare Lucchesi dalla Primavera ma si è fatto male pure lui, è la maledizione che sta continuando. Ci faremo trovare pronti, abbiamo delle soluzioni che stiamo provando".