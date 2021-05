Ex Milan – Un grande club spagnolo in pole su André Silva | News

Secondo le ultime indiscrezioni, un grande club spagnolo ha puntato gli occhi sull'ex attaccante del Milan André Silva

André Silva sta disputando una grandissima stagione in Bundesliga con la maglia dell'Eintracht Francoforte. Alla sua seconda stagione con 'le aquile', il portoghese sta ammaliando tutte le difese avversarie del campionato tedesco a suon di gol e ottime prestazioni. In questa stagione, infatti, il lusitano ha segnato ben 26 reti in 31 presenze tra Bundesliga e Coppa di Germania: numeri incredibili se paragonati con quelli impietosi ai tempi del Milan. L'ex rossonero, come ben si sa, ha attirato l'attenzione di tanti grandi club europei. Stando a quanto riportato da 'Sport1', canale televisivo tedesco, l'Atletico Madrid sembrerebbero essere in pole per acquistare André Silva. Non sarà facile vista la folta concorrenza, ma i 'Colchoneros' fanno sul serio per tentare di far giocare al 'Wanda Metropolitano' l'attaccante portoghese. La clamorosa indiscrezione dalla Spagna: Lucas Vazquez ha accettato il Milan. Le ultime