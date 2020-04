Ex Milan – Tanti auguri a Valerio Fiori: oggi compie 51 anni

NEWS MILAN – Non avrà lasciato un grandissimo ricordo sul campo, ma a molti tifosi rossoneri la figura di Valerio Fiori è rimasta davvero nel cuore. Arrivato al Milan nell’estate del 1999, dopo aver giocato la sua ultima stagione da titolare in Serie A con la maglia del Piacenza, Fiori ha vestito i colori rossoneri fino al 2008 quando ha appeso gli scarpini al chiodo.

Nove stagioni in cui ha totalizzato appena due presenze. Fiori sarà ricordato come l’eterno terzo portiere della storia del Milan, ma anche uno di quelli che ha alzato il maggior numero di trofei. In 9 anni di Milan ha vinto ben 8 trofei, di cui due Champions League. Ex preparatore dei portieri del club rossonero dal 2008 al 2016 e nella scorsa stagione nello staff di Rino Gattuso.

Oggi Valerio Fiori compie 51 anni! Tanti auguri da tutta la redazione di PianetaMilan.it.

