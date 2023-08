Ex Milan, Seedorf non perde il vizio: gran gol nel match Game4Ukraine

Shevchenko, leggenda rossonera, e Zinchenko, attuale terzino dell'Arsenal, hanno unito le forze per organizzare un'amichevole di beneficenza, Game 4 Ukraine, con tanti ex giocatori in campo a Stamford Bridge, stadio di casa del Chelsea. La partita, giocata nella giornata di oggi, ha avuto come scopo una raccolta fondi per sostenere la fondazione United24, con il compito di ricostruire gli edifici distrutti dai bombardamenti in Ucraina.