Zaccheroni: “Donnarumma? Decide lui il suo futuro. Non è più un bambino” – ESCLUSIVA

Alberto Zaccheroni, ex tecnico del Milan, nell'intervista esclusiva ai nostri microfoni ha parlato del futuro di Gianluigi Donnarumma

Alberto Zaccheroni, ex tecnico del Milan, ha rilasciato un'intervista esclusiva ai nostri microfoni. Zaccheroni ha parlato del futuro di Gianluigi Donnarumma: "Il Milan farà di tutto per tenerlo. Io lo vedo come un'icona del Milan del futuro. Non lo so, dipende dall'aspetto economico. Andare a cercare un'alternativa di livello non ha senso, perchè lui è già al Milan e tutti vorrebbero andare al Milan. Poi ovviamente ci sono i momenti del Barcellona, i momenti del Real cc, ma tutte le squadre hanno alti e bassi. Il Milan deve tornare a questi livelli. Cambiando squadra può avere solo vantaggi dal punto di vista economico. Magari andando al City può avere anche un vantaggio tecnico, ma poche squadre possono offrire di più da questo punto di vista al Milan. Non ho mai avuto un agente, ma se lo fossi non gli consiglierei di cambiare. Sarebbe un peccato vederlo andare via dall'Italia. Probabilmente è il miglior portiere del mondo, soprattutto in prospettiva futura. La decisione comunque spetta a lui. Non è più un bambino". Zaccheroni intanto boccia il possibile acquisto di Vlahovic.