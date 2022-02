Verza: “Passo falso preoccupante. Napoli e Inter più attrezzati” | Esclusiva

Vinicio Verza, ex centrocampista del Milan, ha rilasciato delle dichiarazioni in esclusiva ai microfoni di 'pianetamilan.it'

Tre stagioni disputate con la maglia del Milan da Vinicio Verza dal 1982 al 1985. Ex centrocampista, con i rossoneri ha disputato 81 partite e segnato 15 gol, vincendo anche un campionato di Serie B. Proprio Verza è intervenuto in esclusiva ai nostri microfoni e ha parlato del pareggio di Salerno e della lotta scudetto. Queste le sue dichiarazioni.

Il sogno scudetto per i rossoneri termina ufficialmente qui?

“E’ un passo falso davvero preoccupante, c’è poco da dire. Vorrei citare a tal proposito Boniperti…”.

Ossia?

“Lui diceva sempre che i campionati si vincono contro le cosiddette “piccole”. La Salernitana era ultima in classifica. Il Milan doveva vincere. E’ un pari che costerà molto caro”.

Che Milan ha visto?

“Mi è sembrato un Milan eccessivamente superbo. Al di là degli errori individuali, ho visto troppi atteggiamenti leziosi…”.

Si riferisce a Kessie?

“E’ calato notevolmente rispetto alla scorsa stagione. Un anno fa sarebbe stato lui a guidare il centrocampo, sabato faceva il compitino…”.

Passo indietro preoccupante anche da parte di Maignan…

“Però non bisogna utilizzarlo come capro espiatorio. Ha salvato tante volte il Milan questa stagione… Sono i primi errori che fa”.

Con il senno di poi sarebbero serviti acquisti a gennaio?

“A me il Milan, da inizio campionato lo sostengo, sembra una squadra incompleta. Manca un difensore centrale in più e, magari, un centrocampista. A gennaio non è arrivato nessuno”.

Però, rispetto a Inter e Napoli, il Milan non ha le coppe europee…

“Non credo c’entri molto. Inter e Napoli sono più attrezzate”.

Teme ripercussioni in casa rossonera?

“Devo essere sincero? Sì. Io spero che non accada, ma non sono molto ottimista, nemmeno in chiave qualificazione certa al 100% in Champions League”.

Anche le altre hanno “steccato”…

“Non deve, tuttavia, essere un alibi. Se il Milan avesse vinto, avrebbe incrementato il suo vantaggio e oggi parleremmo di tutta un’altra situazione”.

A chi dovrebbe appellarsi il Milan per scongiurare un simile scenario?

“A Ibra. Però, in questo momento, non può essere presente in campo”.

