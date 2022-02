Verza: “Milan squadra incompleta. Ecco cosa manca” | Esclusiva

Vinicio Verza, ex centrocampista rossonero, ha parlato del Milan come squadra incompleta che doveva fare qualcosa sul mercato

Renato Panno

Vinicio Verza, ex centrocampista rossonero, ha parlato del Milan come squadra incompleta che doveva fare qualcosa sul mercato a gennaio. Inoltre, suo avviso, Napoli e Inter hanno qualcosa in più in ottica scudetto. Queste le dichiarazioni rilasciate, in esclusiva, ai microfoni di PianetaMillan.it.

Con il senno di poi sarebbero serviti acquisti a gennaio? "A me il Milan, da inizio campionato lo sostengo, sembra una squadra incompleta. Manca un difensore centrale in più e, magari, un centrocampista. A gennaio non è arrivato nessuno".

Però, rispetto a Inter e Napoli, il Milan non ha le coppe europee… "Non credo c'entri molto. Inter e Napoli sono più attrezzate".

