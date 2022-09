Vernazza: ”I quarti riporterebbero il Milan nell’élite europea” | Esclusiva

Sebastiano Vernazza, noto giornalista, ha rilasciato delle dichiarazioni sui rossoneri alla redazione di 'pianetamilan.it'

A due giorni dalla grandiosa vittoria maturata nello spettacolare derby contro l'Inter - alla quale ha testimoniato in prima persona anche il nuovo proprietario del Milan Gerry Cardinale - , il Diavolo si appresta a cominciare il suo cammino europeo. Infatti domani sera i ragazzi di mister Pioli giocheranno contro il Salisburgo la partita valida per il primo turno del gruppo E della Champions League2022/23. Tutti questi argomenti sono stati da noi toccati insieme a Sebastiano Vernazza, giornalista de 'La Gazzetta dello Sport'.

Il Milan è uscito vittorioso nel derby contro l’Inter. Qual è il suo punto di vista sui rossoneri? “È squadra giovane nel suo nocciolo duro, al contrario dell’Inter, “anziana” per struttura. E non solo…”.

Prego. “Una squadra piena di futuro, con un limite tipico delle squadre abbondanti in gioventù: la continuità. Ogni tanto il Milan si mette in pausa e subisce”.

Tipo? Più contro Atalanta o Sassuolo? “È successo contro il Sassuolo, è riaccaduto nel derby a macchia di Leopardo”.

Quali aspettative nutre rispetto all’avvento della nuova proprietà? “Penso che le linee guida del progetto siano chiare. Investire su talenti di grandi prospettive e qui sta il punto: per farne che cosa? Per trattenerli e vincere il più possibile oppure per rivenderli e generare plusvalenze e rendere il club auto-sostenibile? Lo scopriremo solo vivendo, per citare Lucio Battisti”.

Che tipo di match prospetta contro il Salisburgo, e - in generale - dalla Champions dei rossoneri? “Oggi la Champions è un altro mondo, inavvicinabile per il calcio italiano, non a caso nessuna squadra di Serie A l’ha più vinta da 12 anni a questa parte”.

Dove può arrivare, concretamente, la squadra di Pioli? “Credo che il Milan debba ambire ai quarti, un traguardo realistico, con un pizzico di fortuna all’eventuale sorteggio per gli ottavi”.

La nuova proprietà pare ambiziosa anche fronte edificazione nuovo stadio e valorizzazione internazionale del brand.Quanto è vicino (e possibile) lo "step in più", con i rossoneri trionfanti in Europa come ai tempi di Ancelotti? "I quarti certificherebbero la (ri)crescita del club sul piano internazionale, riporterebbero il Milan nell''élite del calcio europeo, l'habitat naturale di una società che di Champions ne ha vinte sette".