Ventura: “Il Torino ha sempre fatto bene contro le grandi” | ESCLUSIVA

Gian Piero Ventura, ex CT della Nazionale, ha rilasciato delle dichiarazioni su Torino-Milan in esclusiva ai microfoni di 'pianetamilan.it'

Intervenuto in esclusiva ai microfoni della nostra redazione, Gian Piero Ventura ha rilasciato delle dichiarazioni in merito al prossimo match di campionato tra Torino e Milan. Questo l'intervento dell'ex allenatore granata: "Secondo me sarà un test molto difficile per il Milan perché il Toro, con le grandi, ha sempre fatto bene. Lo dicono tutte le partite dei granata in questa stagione. Il Torino potrebbe mettere in difficoltà il Milan attraverso il pressing corale della squadra di Juric. Il Milan parte dal basso a livello di costruzione. Se il Toro pressa nella giusta maniera, per i rossoneri potrebbe essere complicato. Il Milan deve cercare di saltare sistematicamente la prima linea di pressione, con personalità". Milan, le top news di oggi: esclusiva Ventura, ultime su Ibrahimovic.