Staelens: “Baresi era un top, un modello da seguire” | ESCLUSIVA

Lorenzo Staelens, ex calciatore belga, ha parlato in esclusiva ai nostri microfoni. Ecco le sue dichiarazioni su Franco Baresi: "Franco Baresiera un top, io non ero al suo livello. Era un libero vecchia scuola. Era un duro nei duelli ma allo stesso tempo forte tecnicamente. Per me era un modello da seguire perché era già abbastanza vecchiotto, aveva 30 anni mentre io ne avevo 26. In quel Milan Franco era il padrone della difesa. Intorno a lui poi aveva giocatori forti come Maldini a sinistra, Costacurta in mezzo alla difesa e uno tosto come Ancelotti a centrocampo. E davanti aveva gente creativa come Van Basten e Donadoni. Il Milan era un top team".