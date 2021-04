Squalifica Ibra, Cantamessa: “Aggettivo utilizzato non è tecnico” | PM

L'avvocato Leandro Cantamessa, in esclusiva ai nostri microfoni, ha analizzato i motivi che hanno portato alla squalifica di Zlatan Ibrahimovic

L'avvocato Leandro Cantamessa, in esclusiva ai nostri microfoni, ha analizzato i motivi che hanno portato alla squalifica di Zlatan Ibrahimovic. Ecco le dichiarazioni: "La regola giurisprudenziale in ambito di critica è chiara. Uno può criticare l'operato altrui liberamente, però è bene mantenere la critica entro dei confini che la giurisprudenza definisce continenti. Cioè appunto non devono contenere ingiurie o avere contenuto diffamatorio. Questa è la regola generale, poi nello specifico, ribadisco, bisogna vedere due cose: cosa ha sentito l'arbitro e poi cosa ha scritto. Sulla base di queste due cose il Giudice Sportivo si esprime. L'aggettivo utilizzato non è tecnico. Questo è il concetto". Clicca qui per leggere la nostra intervista esclusiva all'avvocato Cantamessa