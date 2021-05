Solkehol (Sky UK): “Il Manchester United vuole Donnarumma” | Esclusiva

L'esperto di calciomercato di Sky Sport UK, Solkehol, ha parlato della situazione legata a Donnarumma e non solo, in esclusiva per noi.

di Alessandro Schiavone

Continua a tenere banco la vicenda Gianluigi Donnarumma. Il portiere classe 1999 ha il contratto in scadenza col Milan a giugno e le voci si rincorrono. Il rinnovo non è ancora arrivato, nonostante lui sia sempre stato chiaro sulla voglia di rimanere. Le squadre interessate non mancano, tra cui la Juventus. In esclusiva ai microfoni di PianetaMilan.it, ha parlato Kaveh Solkehol, esperto di calciomercato di Sky Sports UK. Ecco le sue parole.

Ciao Kaveh, lei da esperto di calciomercato in Inghilterra, cosa pensa che farà Donnarumma quest’estate? Da quello che filtra la Juve gli ha offerto un contratto di 10 millioni netti a stagione per i prossimi 10(5+5) mentre il Milan è fermo a 8. Alla fine l’estremo difensore cosa farà?

“Sono tre anni che qui in Inghilterra si continua a parlare del futuro Donnarumma, del suo contratto e dei piani del suo agente. So per certo che alcuni club inglesi vorrebbero prenderlo, come il Manchester United. David De Gea molto probabilmente lascerà quest’estate e nel club si chiedono se si può già fare affidamento a Dean Henderson nonostante l’inesperienza e la giovanissima età.”

Henderson che è nato nel 1997 però ha due anni in più rispetto al classe 1999 Donnarumma…

"Però Donnarumma ha maggiore esperienza ad alti livelli. Si parla anche dell’interesse del Chelsea, soprattutto se Kepa andrà via. Edouard Mendy però sta facendo benissimo e con un profilo del genere Donnarumma ovunque andrà farà il numero uno, non la riserva. E poi non credo che il Chelsea dopo i soldi spesi per Kepa tre anni fa farebbe un altro investimento importante per un portiere, soprattutto a livelli d’ingaggio. Noi in Inghilterra però saremmo ben felice di vederlo giocare nel nostro campionato. Ma da quello che si sente dire potrebbe finire alla Juventus…”

Secondo lei un eventuale passaggio alla Juve sarebbe un tradimento?

“Personalmente, sono un tifoso vecchio stile e non mi piace quando un giocatore lascia il suo club per andare dal rivale, soprattutto se a parametro zero. Qui in Inghilterra la gente ancora non ha perdonato Sol Campbell per il trasferimento dal Tottenham, di cui era una bandiera e capitano, al Arsenal a zero. Ho tanti amici milanisti e io mi auguro che Gigio rimanga al Milan ma la Juve fa sul serio.”

Ci parli del futuro di Cristiano Ronaldo. Si dice che vorrebbe andare via dalla Juve. Dovesse rimanere, sarebbe per una mancanza di offerte concreti?

“Cristiano Ronaldo potrebbe lasciare la Juve per vari motivi. Per motivi economici perché guadagna tanto e poi e per colpa del fallimento del progetto di Super League. La Juventus ha bisogno di soldi da investire in nuovi giocatori. E Max Allegri [che disse ad Agnelli di venderlo prima di andare via nel 2019 n.d.r] potrebbe diventare il nuovo allenatore dei bianconeri… Forse è arrivato il momento per Cristiano Ronaldo di andare via…"

