Serie A, Icardi: “Milan e Juventus mi hanno convinto di più” | Esclusiva

Andrea Icardi, ex calciatore rossonero, non ha nessun dubbio sulla Serie A appena iniziata: Milan e Juventus sono le squadre che lo hanno convinto maggiormente. Sottolineato l'atteggiamento dei rossoneri, interessati al dominio del gioco. Queste le dichiarazioni rilasciate, in esclusiva, alla redazione di PianetaMilan.it.