Serie A, Damiani: “Scudetto? Milan e Inter favoriti alla pari” | Esclusiva

La lotta scudetto, dopo la vittoria con conseguente primo posto in classifica del Napoli, si fa sempre più avvincente. Nonostante il momento di forma non esaltante il noto procuratore Oscar Damiani punta ugualmente su Milan e Inter. Queste le dichiarazioni rilasciate, in esclusiva, ai microfoni di PianetaMilan.it .

Il Milan è favorito per lo scudetto? "Sì, si respira un bel clima e l'allenatore è molto bravo. Perché no? Per me i rossoneri sono favoriti alla pari con l'Inter".