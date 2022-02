Serafini: “Contro la Lazio niente turnover. La Coppa Italia è un obiettivo”

Luca Serafini, noto giornalista, ha rilasciato un'intervista in esclusiva ai nostri microfoni in cui ha parlato di Milan-Lazio e non solo

Enrico Ianuario

Intervenuto in esclusiva ai nostri microfoni, Luca Serafini ha parlato del match di domani contro la Lazio e se questo Milan ricorda quello di Berlusconi: "Il Milan non farà turn-over. Penso si giocherà la partita la massimo delle sue possibilità. La Coppa Italia è un obiettivo stagionale. Milan attuale ricorda quello di Berlusconi? Sta lavorando per ritornare a quei livelli. Ma non ci arrivi dall'oggi al domani, come se nulla fosse. Ci vuole un percorso, che il Milan ha cominciato due anni fa con Pioli. Gradualmente si può tornare a quei fasti". Milan, le top news di oggi: rinnovo fatto, esclusiva Serafini.

