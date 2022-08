Sechi: “Milan, mercato perfetto. Si può ambire anche in Europa” | Esclusiva

Nonostante il passo falso di ieri contro il Sassuolo, il Milan campione d'Italia in carica è sicuramente la squadra da battere in questo campionato. L'appeal dei rossoneri è cresciuto molto, tanto da essere anche in una situazione privilegiata in Europa dove avrebbe la possibilità di qualificarsi agli ottavi di Champions League complice un girone non estremamente difficile come quello della stagione scorsa. Abbiamo parlato di questo e molto altro insieme a Nicola Sechi, giornalista di DAZN.