PM – Virdis: “Milan, vi racconto il mio ricordo più bello”

MILAN NEWS – Pietro Paolo Virdis, ex attaccante del Milan, ha parlato in esclusiva ai microfoni di PianetaMilan.it. Ecco il suo ricordo rossonero più bello: “Di ricordi belli e importanti ce ne sono stati tanti, soprattutto legati alle vittorie di squadra. Dico la vittoria del campionato 1987/1988. In particolare lo scontro diretto che vincemmo 2-3 contro il Napoli al San Paolo (dove Virdis segnò una doppietta, n.d.r.) a poche giornate dal termine. Quella partita la ricorderò sempre”. Per vedere la sua intervista integrale, continua a leggere >>>

