PM – Panchina Milan, Bargiggia: “Rangnick? Vi dico la mia”

CALCIOMERCATO MILAN – Paolo Bargiggia, intervistato in esclusiva da PianetaMilan.it, ha parlato del futuro della panchina del Milan. Le voci degli ultimi giorni allontanano Ralf Ragnick dal Milan? Il giornalista sportivo di crede poco: “Il Milan, al momento, è una delle squadra con il punto di interrogativo maggiore ma ci sono alcune certezze. La prima è che Ralf Rangnick sarà l’allenatore e le indicazioni contrarie degli ultimi giorni, volte perlopiù a gettare acqua sul fuoco, non mi sento di seguirle. Dopo il licenziamento di Boban, le parole di Ivan Gazidis a favore di mister Pioli sapevano un po’ di decotto piuttosto che di veritiero”. Per vedere le dichiarazioni integrali di Paolo Bargiggia, continua a leggere >>>

