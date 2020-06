PM – De Santis: “Gaich, la verità sulla trattativa tra Milan e San Lorenzo”

CALCIOMERCATO MILAN – Negli ultimi giorni si parla di una trattativa tra Milan e San Lorenzo per Adolfo Gaich, attaccante argentino 1999 che interessa a diversi club europei. Per saperne di più la redazione di Pianetamilan.it ha contatto in esclusiva l’agente Fifa Lorenzo De Santis, specializzato in calcio sudamericano. Ecco cosa ha detto.

"Trattativa per Gaich? Il prezzo della clausola di Gaich è di soli 15 milioni di dollari, ma il San Lorenzo vorrebbe tenersi una percentuale sulla futura rivendita perchè reputa Gaich un grande prospetto in grado di far crescere il suo valore in futuro . Ad oggi non ci sono state offerte ufficiali dal Milan al San Lorenzo, ma la dirigenza rossonera sta monitorando il giocatore e magari con l'arrivo di Rangnick può affondare il colpo. La volontà di Gaich? Mi aspetto venga in Italia già per l'inizio della prossima stagione".