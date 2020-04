PM – Caliò: “Briasco? Al Milan può fare bene, ecco quanto costa”

CALCIOMERCATO MILAN – Franco Caliò, giornalista argentino di ‘Tyc Sports’, ha parlato in esclusiva ai microfoni di PianetaMilan.it di Norberto Briasco, attaccante che interessa al Milan. Ecco il suo pensiero: “Norberto Briasco è da sempre un fan di Zlatan Ibrahimovic. È un attaccante cresciuto nelle giovanili dell’Huracán e, in quest’ultimo anno, è stato il giocatore che è migliorato maggiormente in una squadra che non si sta divertendo molto. Ad esempio, è stato convocato nella nazionale armena (ha la nazionalità a causa di un legame familiare). Briasco è un ottimo talento. Arrivare in Europa e indossare la maglia del Milan sarebbe un sogno per lui, oltre a giocare con un punto di riferimento come Zlatan. Il Milan deve seguirlo da vicino e decidere se puntare su di lui e sulla sua capacità di continuare a migliorare. È una scommessa per il futuro ma penso che in rossonero possa fare bene”.

“Briasco si distingue per la sua potenza, sia aerea che nei contrasti spalla a spalla. Ha già segnato diversi gol nell’Huracan e ha migliorato significativamente il suo livello anno dopo anno. Valutazione? Non penso sia un problema per il Milan. Credo possa essere valutato sui 2-3 milioni”. Per vedere la sua intervista integrale, continua a leggere >>>