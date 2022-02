Pancaro: “Vi presento Milan-Lazio. Kessie via? Ci penserei due volte” – ESCLUSIVA

Giuseppe Pancaro, ex terzino di Milan e Lazio, ha rilasciato un'intervista esclusiva ai nostri microfoni. Ecco cosa ci ha detto su stasera

Stasera c'è Milan-Lazio. La gara è valida per i quarti di finale di Coppa Italia. A tal proposito la nostra redazione ha intervistato in esclusiva Giuseppe Pancaro, ex di entrambe le squadre. Pancaro ha parlato ovviamente della gara di stasera, ma anche del futuro di Franck Kessie. Ecco cosa ci ha detto.