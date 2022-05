Padovan: “Col Verona non semplice, ma si sbaglia a sottovalutare il Milan”

Giancarlo Padovan è stato intervistato dalla nostra redazione per parlare del Milan, impegnato tra campo e cambio di proprietà

Intervistato dalla nostra redazione, Giancarlo Padovan ha spiegato il motivo per il quale il Milan sia favorito, rispetto all'Inter, per la vittoria dello scudetto. Queste le sue dichiarazioni: "Ve ne sono di disparati. Innanzitutto ha più punti e, anche se segna meno rispetto all'Inter, nello spogliatoio rossonero si respira un'aria di maggiore entusiasmo. Calendario del Milan più difficile? Si sbaglia a sottovalutare così tanto la forza e il valore del Milan. A livello di organico, i rossoneri non sono così "deboli" come sembra che, talvolta, si voglia far passare. Verona non sarà una tappa semplice per il Milan. Tuttavia, se i rossoneri riusciranno a vincere, farebbero un passo importantissimo in chiave scudetto. Non dimentichiamoci, inoltre, che il Diavolo potrebbe pure pareggiare. L'Inter, al contrario, ha la pressione del fatto che deve vincere sempre".