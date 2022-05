Padovan: “Milan, non sei debole. E prendi Belotti per l’attacco” | Esclusiva

La redazione di 'pianetamilan.it' ha intervistato in esclusiva Giancarlo Padovan, giornalista e volto noto di 'Sky Sport'

Il Milan dista 7 punti dal sogno chiamato scudetto. I rossoneri dovranno affrontare domenica il Verona al 'Bentegodi', mentre l'Inter apparentemente avrebbe un calendario più semplice di quello del Diavolo. Inoltre il club sta per cambiare proprietà, con il mercato che potrebbe prendere una piega decisamente diversa. Abbiamo parlato di tutto ciò insieme a Giancarlo Padovan, giornalista e opinionista di 'Sky Sport'. Queste le sue dichiarazioni.

Per quali motivi il Milan potrebbe essere più avvantaggiato rispetto all’Inter in chiave scudetto?

“Ve ne sono di disparati. Innanzitutto ha più punti e, anche se segna meno rispetto all’Inter, nello spogliatoio rossonero si respira un’aria di maggiore entusiasmo”.

I più scettici ribatterebbero con il fatto che, teoricamente, il Milan avrebbe un calendario più complicato…

“Si sbaglia a sottovalutare così tanto la forza e il valore del Milan. A livello di organico, i rossoneri non sono così “deboli” come sembra che, talvolta, si voglia far passare…”.

Cosa prospetta dall’imminente match contro il Verona?

“Non sarà una tappa semplice per il Milan. Tuttavia, se i rossoneri riusciranno a vincere, farebbero un passo importantissimo in chiave scudetto. Non dimentichiamoci, inoltre, che il Diavolo potrebbe pure pareggiare. L’Inter, al contrario, ha la pressione del fatto che deve vincere sempre”.

Che cosa potrebbe accadere in caso di cambio di proprietà?

“Ha soltanto fattori positivi. Avremmo un Milan che, innanzitutto, può chiedere qualcosa in più al mercato di entrata. E poi una squadra sempre più competitiva. Anche in Champions League”.

La nuova proprietà dovrebbe ricominciare da Maldini e Massara?

“E anche da Pioli. Loro tre non si toccano. Così come non si deve stravolgere la spina dorsale della squadra. Questo è un Milan che ha dimostrato di poter stare, eccome, ai piani alti! L’ossatura non si tocca”.

Nel novero degli inamovibili pone anche Ibrahimovic?

“Io credo che, se il fisico non gli regge più, dovrebbe fare saggiamente un passo indietro. Tuttavia, penso che continuerà un altro anno. Con il benestare della società”.

In quale reparto necessiterebbe di rafforzarsi di più il Milan?

“Io credo che al Milan occorra un centravanti di spessore. Se mi guardo in giro, sono convinto che ai rossoneri serva Belotti”.

A prescindere da Ibra e Giroud?

“Esatto. A prescindere da Ibra e da Giroud. Il Milan dovrebbe prendere, in ogni caso, Belotti”.

Come vedrebbe Dybala in rossonero?

"Perfettamente. Sarebbe in totale sintonia con il calcio di Pioli. Il tecnico rossonero gioca con tre trequartisti. E, in quest'ottica, uno come Dybala sarebbe perfetto. Nulla da aggiungere".

