Oukidja (Metz): “Maignan come Ederson. Su Donnarumma …” | ESCLUSIVA PM

Alexandre Oukidja, portiere algerino del Metz, ha parlato in esclusiva per 'PianetaMilan.it'. Ecco tutte le sue dichiarazioni

Redazione

di Alessandro Schiavone

Alexandre Oukidja, classe 1988, portiere titolare del Metz, squadra di Ligue 1, ha parlato in esclusiva ai microfoni di 'PianetaMilan.it'. Ecco, dunque, tutte le dichiarazioni dell'estremo difensore algerino, di passaporto francese, ex anche di Gueugnon, Lille, Bayonne, Mouscron (Belgio) e Strasburgo.

Oukidja sui giocatori più forti affrontati in Ligue 1: "Io ho un rimpianto: avrei voluto affrontare Zlatan Ibrahimovic. Purtroppo, sono arrivato abbastanza tardi nel calcio che conta e lui poi è andato al Milan. Ma è grazie a squadre come il PSG che noi possiamo affrontare grandi giocatori in Francia. Mi piace molto Ángel Di Maria. Poi certo, ci sono anche Kylian Mbappé e Neymar tra gli avversari più forti. Ma se ne devo scegliere solo uno dico Di Maria. L’argentino è un giocatore molto intelligente ed elegante".

Oukidja, espulso per una rissa con Souleyman Doumbia dell'Angers, avrebbe agito allo stesso modo contro Ibra? "Penso di sì, a caldo avrei reagito uguale ma dato il fisico di Zlatan forse avrei sofferto molto di più (ride n.d.r.). A caldo spesso si reagisce male ed è solo dopo che ci rendiamo conto delle conseguenze. Ma mi sarebbe piaciuto molto confrontarmi con Zlatan nelle uscite alte e nell’uno contro uno".

Oukidja su Ibrahimovic come uno dei più grandi ad aver mai giocato nella Ligue 1 francese: "Ci sono tanti grandi giocatori che hanno calcato i campi di Ligue 1 e Zlatan fa sicuramente parte di questi. Lui è uno di quei calciatori che ha saputo imporsi sia in campo che fuori grazie al suo carisma. Fa parlare di sé e questo mi piace molto".

Oukidja su Mike Maignan, ex portiere del Lille e nuovo acquisto del Milan: "I suoi punti di forza sono le parate e i suoi riflessi sulla linea di porta. E poco tempo fa mi hanno detto che in allenamento è un grande lavoratore. Lui va ad allenarsi per lavorare duramente e non per divertirsi. Il segreto del suo successo è il lavoro. E’ grazie a quello che è riuscito a fare grandissimi partite in Ligue 1 e io spero che farà altrettanto nel Milan. E’ un portiere completo".

Oukidja sui paragoni tra Maignan e Steve Mandanda (Olympique Marsiglia): "Per me non assomiglia a Mandanda, sono troppo diversi. Lo vedo simile ad Ederson del Manchester City e André Onana dell’Ajax".

Oukidja sulle qualità di Maignan con piedi: “Sì, Mike Maignan è bravo con i piedi. Ci sa fare. E’ un portiere imponente e robusto".

Oukidja su Maignan che può fare la storia nel Milan come Nelson Dida: "E’ troppo presto per dirlo. Le cose possono andare benissimo ma anche malissimo per Maignan al Milan, non possiamo saperlo in anticipo quello che succede ... Ma io penso che Mike avrà una carriera ricca di soddisfazioni davanti".

Oukidja su Randal Kolo Muani del Nantes, obiettivo di mercato del Milan: "Personalmente non seguo tutti i giocatori della Ligue 1 ma se il Milan lo sta osservando può solo essere un buonissimo giocatore".

Oukidja sul trasferimento di Gianluigi Donnarumma in Ligue 1 nel PSG: "Il suo arrivo è una buona notizia per il campionato ma sono combattuto perché se Donnarumma è arrivato al PSG significa che Keylor Navas farà tanta panchina".

Oukidja sul duello tra Donnarumma e Navas per la titolarità nel PSG: "Io credo che stiamo parlando di due profili diversi. Donnarumma à giovane, è altissimo e forte mentre Navas ha esperienza, avendo giocato nel Real Madrid dove ha vinto un paio di Champions League. Per me faranno staffetta. Avrei preferito vedere Donnarumma all'Olympique Lione piuttosto che a Parigi almeno li avremmo visti entrambi sempre in campo. Detto questo, è vero che in Francia abbiamo la fortuna di poter accogliere un grandissimo portiere che ha vinto l’Europeo. Sarà interessante vedere le sue parate e imprese anche in Ligue 1".

Oukidja sul chiedere la maglia a Donnarumma nelle gare tra il suo Metz ed il PSG: "No, se giocherò contro il PSG chiederò la maglia a Sergio Ramos. Ho ancora tempo per ricevere la maglia di Donnarumma. Magari sarà ancora al PSG l’anno prossimo …".

Oukidja sul suo idolo d'infanzia: "Fabien Barthez. Ho scelto anche il numero 16 in suo onore. E Ulrich Rame. Tanti grandi portieri hanno il 16 sulle spalle, come Maignan ad esempio".

Oukidja sulla squadra dei suoi sogni: "Il Real Madrid e in Francia l'Olympique Marsiglia".

Oukidja sulla rivalità tra Marsiglia e Parigi: "Non è più come negli anni Novanta. All’epoca le partite tra queste due squadre erano molto velenose e violente. Ma tutto è cambiato con l’avvento delle tv e il calcio business. Non c’è più l’aggressività di una volta e anche i duelli sono meno duri di prima".

Oukidja sulla Liga e la Serie A: qual è meglio? "La Serie A mi piace molto. Ho il suocero italiano e mia moglie è siciliana. Mi piacerebbe tentare un'avventura in Italia se si presentasse l'occasione un giorno".