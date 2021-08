Oukidja: “Ho il rimpianto di non aver affrontato Ibrahimovic” | ESCLUSIVA

Alexandre Oukidja, classe 1988, portiere titolare del Metz, ha parlato di Zlatan Ibrahimovic e di avere il rimpianto di non averlo affrontato

Alexandre Oukidja , classe 1988, portiere titolare del Metz, ha parlato di Zlatan Ibrahimovic e di avere il rimpianto di non averlo affrontato. Queste le dichiarazioni in esclusiva ai nostri microfoni.

"Io ho un rimpianto: avrei voluto affrontare Zlatan Ibrahimovic. Purtroppo, sono arrivato abbastanza tardi nel calcio che conta e lui poi è andato al Milan. Ma è grazie a squadre come il PSG che noi possiamo affrontare grandi giocatori in Francia. Ci sono tanti grandi giocatori che hanno calcato i campi di Ligue 1 e Zlatan fa sicuramente parte di questi. Lui è uno di quei calciatori che ha saputo imporsi sia in campo che fuori grazie al suo carisma. Fa parlare di sé e questo mi piace molto".