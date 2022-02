Oreggia: “Kessié? Improbabile che rimanga al Milan” | ESCLUSIVA

Vittorio Oreggia, giornalista e saggista, ha rilasciato delle dichiarazioni su Franck Kessié in esclusiva ai microfoni di 'pianetamilan.it'

Intervenuto in esclusiva ai nostri microfoni, Vittorio Oreggia ha parlato della situazione contrattuale di Franck Kessié. Queste le dichiarazioni del giornalista: "Non capisco per quali ragioni bisogna amplificare questa banalissima vicenda. Se avrà ripercussioni sulla stagione in corso del Milan? Non mi sembra proprio, a giudicare dagli ultimi risultati. Quello che sta accadendo con Kessié non è nulla di diverso rispetto alle altre trattative relative ai rinnovi di contratto, come quella tra Juve e Dybala. Kessié è un professionista: se sta bene Pioli lo fa giocare, altrimenti – se non è in condizione – non gioca: il tecnico rossonero non è uno sprovveduto. Mi sembra alquanto improbabile che ci siano possibilità che rimanga. In ogni caso il Milan mi sembra competitivo anche senza di lui. E' proprio l'ingranaggio della squadra a funzionare".