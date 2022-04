Ordine: “Scudetto? Milan non favorito. Troppi 30 mln per Berardi” | Esclusiva

Il noto giornalista Franco Ordine ha parlato del Milan, in piena corsa per lo scudetto in Serie A e di calciomercato. Queste le dichiarazioni

Il Milan è la favorita numero uno per lo scudetto? “No, il Milan non è la favorita per lo scudetto”.

Per quali ragioni? “Perché la rosa del Milan non è oggettivamente la più completa. Inter e Napoli sono maggiormente attrezzate. Il favore del pronostico è dalla loro”.

Come si spiega, tuttavia, il primato dei rossoneri? “Perché il Milan ha introdotto un modello nuovo nel calcio italiano. Punta concretamente sui giovani e non accetta di pagare commissioni elevate agli agenti. Questo modo di fare è molto importante perché, in questo modo, viene anche cementato un certo senso di appartenenza”.

A proposito di senso di appartenenza: l’ha stupita la scelta di Kessie di lasciare Milano? “Io sono convinto del fatto che Kessie, come molti altri calciatori, sia stato ostaggio del suo agente. Ha sfruttato la primissima finestra utile per poter provare a andare a guadagnare altrove”.

A suo giudizio il Milan non è la favorita per lo scudetto: cosa le occorre al fine di colmare lo step con Inter e Napoli? “Secondo me il Milan deve acquistare giocatori di esperienza…”.

Tipo? “Sento parlare di Origi. Tra tutti i nomi che sento, mi sembra quello che potrebbe fare maggiormente al caso dei rossoneri”.

Sempre in tema esperienza: è favorevole al rinnovo di Ibrahimovic? “Ibrahimovic è un campione, non si discute. Ma anche lui deve guadagnarsi il rinnovo sul campo. Saranno decisivi i mesi di aprile e maggio”.

Come giudica l’eventuale approdo in rossonero di Berardi? “Il Milan non ha bisogno di spendere 30 milioni per un calciatore come Berardi. Se a cifre più basse ok, ma per un valore simile assolutamente no”.

Cosa ne pensa di Botman? “Io non lo conosco. Mi fido, però, di Maldini e Massara. Non ho motivi per dubitarne”. Intanto ecco l'offerta del Milan per un grande talento

