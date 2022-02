Milan, Verza: “Non si usi Maignan come capro espiatorio” | Esclusiva

Vinicio Verza, ex centrocampista del Milan, ha difeso Mike Maignan dopo la brutta prestazione contro la Salernitana. Le dichiarazioni

Vinicio Verza , ex centrocampista del Milan, ha difeso Mike Maignan dopo la brutta prestazione contro la Salernitana. Queste le dichiarazioni rilasciate, in esclusiva, ai microfoni di PianetaMilan.it .

Passo indietro preoccupante da parte di Maignan… "Però non bisogna utilizzarlo come capro espiatorio. Ha salvato tante volte il Milan questa stagione. Sono i primi errori che fa". Le Top News di oggi sul Milan: Ibra tra rinnovo e ritorno in campo, sospiro di sollievo Leao