Milan-Udinese, le condizioni di Giroud e De Ketelaere: i dettagli | PM

Dopodomani si torna in campo con Milan-Udinese , prima partita di campionato e prima partita ufficiale da Campioni d'Italia per i rossoneri. La squadra si sta preparando al meglio e oggi si è allenata a San Siro per riprendere confidenza con lo stadio e il terreno di gioco che calcheranno i giocatori sabato pomeriggio. Una buona seduta di allenamento, che si è conclusa poi con un pranzo all'interno dello stadio, prima di tornare a casa. Domani ritrovo a Milanello come di consueto.

Per quanto riguarda le condizioni dei giocatori rossoneri, ecco quanto appreso da noi di PianetaMilan.it: ha lavorato ancora in gruppo come nei giorni scorsi Divock Origi, belga classe 1995 che quindi dovrebbe essere convocato. A parte ha lavorato invece Olivier Giroud, francese classe 1986 che domani proverà ad allenarsi con la squadra per capire se potrà esserci sabato. Personalizzato anche per Charles De Ketelaere, nuovo arrivo belga classe 2001: nessun problema per lui, solo gestione. Sono rimasti a lavorare a Milanello invece Sandro Tonali, classe 2001, e Zlatan Ibrahimovic, svedese classe 1981. Queste, intanto, le ultime su Ziyech >>>