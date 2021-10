Milan, Tassotti: “Maldini? Ecco la sua mossa più importante” | ESCLUSIVA

Mauro Tassotti ha parlato dei meriti di Paolo Maldini per la rinascita del Milan. Ma c'è una mossa in particolare che ha permesso la svolta

Mauro Tassotti ha parlato dei meriti di Paolo Maldini per la rinascita del Milan. Ma c'è una mossa in particolare che ha permesso la svolta. Queste le dichiarazioni in esclusiva ai microfoni di PianetaMilan.it: "Maldini ha grandi meriti. La parte degli acquisti dipende molto da lui e da Massara. Hanno fatto un bel lavoro. La cosa più importante è stata la difesa di Pioli, cioè quando la società sembrava volesse cambiarlo. Alla fine è stato confermato dopo una situazione difficile, visto ad esempio quanto era successo a Boban dopo l'intervista alla Gazzetta dello Sport. Si è deciso alla fine di confermare Pioli, anche perchè lo meritava: da quel momento il Milan ha ripreso la propria corsa". Clicca qui per leggere l'intervista integrale di Tassotti