Milan, Tancredi Palmeri: “Mercato insufficiente: Inter favorita” | ESCLUSIVA

Abbiamo sentito in esclusiva Tancredi Palmeri, noto giornalista, che ha dato il proprio parere sul Milan e sul mercato. Le sue parole.

Redazione

Il mercato del Milan è partito sicuramente a rilento, ma c'è ancora tempo, come dice anche Tancredi Palmeri in esclusiva ai microfoni di PianetaMilan.it oggi. I rossoneri sono finora da bocciare, in attesa di capire cosa succederà. Attenzione invece alle concorrenti, con l'Inter che è di nuovo favorita a giudizio del giornalista.

Qual è, al momento, il suo punto di vista rispetto al mercato del Milan: “Al momento è insufficiente, ma la colpa non è di Maldini e di Massara…”.

Per quali ragioni boccia pertanto i rossoneri: "Le colpe, come dicevo, non sono di Maldini e Massara, ma della società. La nuova proprietà ha latitato troppo sui rinnovi. Per questo motivo, il Milan ha perso Botman e si è fatto recuperare su Sanches. C’è ancora tempo per far tutto, ma, attualmente, non si può promuovere il club rossonero”.

Qual è il suo giudizio su De Ketelaere: "Maldini e Massara fanno, solitamente, un lavoro molto chirurgico sui giovani come lui. Ce lo insegna la storia. Si veda, per esempio, Leao. De Kelelaere può rappresentare una scommessa, che Pioli può realizzare”.

La Roma si sta coccolando Dybala. Il Milan avrebbe dovuto fare qualcosa in più per prenderlo: “Non so se Dybala sarebbe potuto servire al Milan. Non per la qualità del giocatore, ci mancherebbe. Piuttosto per il fatto che il Milan degli ultimi anni ha sempre puntato su calciatori più giovani e con ingaggi meno onerosi”.

Qual reparto dovrebbe rafforzare il Milan con maggiore urgenza: "Bisogna che il Milan faccia il possibile per ricercare un sostituto di Kessie. Occorre particolarmente ai rossoneri”.

Se pensa che Ibrahimovic abbia ancora cartucce da sparare da calciatore: "Secondo me Ibrahimovic occorre al Milan più a livello di spogliatoio. Stiamo parlando, certamente, di uno spogliatoio giovane, che ha già vinto. Ma uno come Ibra ha sempre il suo peso specifico. Certo, non si può pensare che possa essere l’Ibrahimovic di dieci anni fa, come è normale che sia”.

Che tipo di stagione prospetta da parte del Milan: "Mi aspetto un Milan competitivo per lo Scudetto, e soprattutto più consapevole delle sue potenzialità. Stiamo parlando di una squadra che, in molte partite, non ha dato sempre prova di una grande convinzione. Credo che Pioli debba far crescere tutto il collettivo, specie sotto questo punto di vista”.

Qual è la squadra, al momento, più avanti: “Sulla carta sembra l’Inter. Però il vero verdetto è il campo. C’è ancora da aspettare”.

Che tipo di Champions prospetta da parte del Milan: "Mi aspetto una Champions all’insegna dell’ambizione da parte dei rossoneri. Il passaggio del girone deve essere l’obiettivo minimo. Poi si vedrà".