Simone: “Kessie? Nessuna ripercussione, il Milan va avanti” | Esclusiva

La questione legata al rinnovo di Franck Kessie avrà ripercussioni sul Milan? Ecco la risposta dell'ex calciatore rossonero Marco Simone

Il “caso Kessie” potrebbe avere ripercussioni sull’andamento della squadra in questo rush finale? “Nessuna ripercussione. Kessie ha fatto la sua scelta, andrà via – probabilmente in Spagna – e il Milan va avanti per la sua strada. Non è il primo con cui capita questo tipo di situazione”.