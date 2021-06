Milan, Salvini: “Calhanoglu? Non mi è mai piaciuto” – ESCLUSIVA

Matteo Salvini, leader della Lega, nella nostra intervista esclusiva ha parlato di Hakan Calhanoglu, ex giocatore del Milan

Matteo Salvini, leader della Lega e grande tifoso del Milan, ha rilasciato un'intervista esclusiva ai nostri microfoni. Salvini ha parlato anche di Hakan Calhanoglu, neo giocatore dell'Inter: "Calhanoglu? Mi mette tristezza per lui e per l’Inter, non mi mancherà e non mi è mai piaciuto". Ecco le altre dichiarazioni di Salvini.