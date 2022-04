Milan, Sabadini: “Ibrahimovic? Non può più fare il titolare ad alti livelli” – ESCLUSIVA PM

Giuseppe Sabadini, ex giocatore del Milan, nella nostra intervista esclusiva ha parlato anche di Zlatan Ibrahimovic. Ecco cosa ha detto

Giuseppe Sabadini, ex giocatore del Milan dal 1971-1978, ha rilasciato un'intervista esclusiva ai nostri microfoni. Sabadini ha parlato dell'attacco rossonero, soffermandosi in particolar modo su Zlatan Ibrahimovic: ""Serve una prima punta stabile, che giochi almeno quindici-sedici partite consecutive. Fossi nei rossoneri, punterei Scamacca: occorre un attaccante che stia al centro dell'area di rigore e sappia saltare di testa. Leao non ha questo tipo di colpo nel repertorio, per esempio. Messias e Brahim Diaz? Anche loro sono stati eccessivamente esaltati precocemente. Ibrahmovic? "Come uomo spogliatoio può rimanere. Ibra non può più fare il titolare a alti livelli. Può entrare nell'ultimo quarto d'ora. Per esempio, Pioli ha sbagliato a non inserirlo prima contro il Bologna…".