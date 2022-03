Milan, Roma: “Botman da prendere subito. Se piace a Maldini…” | Esclusiva

Flavio Roma, ex portiere del Milan, ha parlato dell'obiettivo di calciomercato rossonero Sven Botman. Queste le dichiarazioni

Flavio Roma , ex portiere del Milan, ha parlato dell'obiettivo di calciomercato rossonero Sven Botman . Un giocatore con un'esperienza importante nonostante la giovanissima età. Queste le dichiarazioni rilasciate, in esclusiva, ai microfoni di PianetaMilan.it .

Come lo vedrebbe in rossonero? “Sarebbe perfetto, lo prenderei subito. Mi risulta che sia stato notato da Maldini, uno che – di difensori – mi sembra che se ne intenda… E’ giovane, ha almeno quindici anni di carriera davanti. Può diventare un simbolo del Milan. E’ perfetto per la linea che sta seguendo la società, ora come ora”.