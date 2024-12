Raimondo: “Nuovo stadio Milan? Ecco come stanno le cose. Due le opzioni”

A che punto è il Milan con la questione stadio? "Attualmente si stanno portando avanti due progetti paralleli a Milano e a San Donato. Per San Siro i due club devono aggiornare il piano di fattibilità e valutare se proporre una offerta entro febbraio (come richiesto dal Sindaco) per l'acquisto delle aree e dello stadio, in modo tale da rogitare entro luglio per non far scattare il vincolo sul vecchio impianto. A San Donato ci troviamo in piena fase di VAS (Valutazione Ambientale Strategica), documento fondamentale che si otterrà entro la prossima primavera, e a seguito del quale l'accordo di programma si avvierà verso la fase conclusiva. In ogni caso nei primi mesi del 2025 il club dovrebbe prendere una decisione definitiva".