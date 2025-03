Milan Primavera, Dutu: “Jimenez lo vedi subito. Di un’altra categoria”

Milan Primavera, Dutu: "Jimenez, altra categoria. Liberali ha una qualità immensa"

"Chi mi ha colpito di più? Sicuramente, si sta affermando anche in Prima Squadra, Jimenez. Da subito lo vedi. Possiamo dire che è di un'altra categoria. Con i ragazzi con cui mi sto allenando negli ultimi mesi non posso non nominare Liberali, ha una qualità immensa. Ma anche altri giocatori come Ossola, Comotto, Bonomi. Ce ne sono tanti".