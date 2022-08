Milan, Pistocchi: “Mercato perfetto. Con De Ketelaere ancora di più” | Esclusiva

Maurizio Pistocchi ha affrontato diversi temi legati al Milan: dal calciomercato alla lotta scudetto in vista della prossima Serie A

Il giornalista Maurizio Pistocchi ha affrontato diversi temi legati al Milan: dal calciomercato alla lotta scudetto in vista della prossima Serie A. Queste le dichiarazioni rilasciate, in esclusiva, alla redazione di PianetaMilan.it.

Qual è il suo giudizio rispetto al mercato del Milan? “Secondo me, sin qui, è stato perfetto. Anzi: con l’arrivo di De Ketelaere, ancora più perfetto”.

Che tipo di giocatore è? In quale ruolo può essere considerato maggiormente incisivo? “E’ un giocatore importantissimo, sottovalutato soltanto da chi non lo conosce. De Keteleaere è un trequartista, in grado di segnare tanti gol e fare altrettanti assist. Complimenti a Massara e Maldini: stanno lavorando egregiamente”.

Qual è il suo punto di vista su Origi? “A me piace, anche in questo caso stiamo parlando di un buonissimo acquisto. E’ un attaccante molto tecnico, oltre a abbinare fisicità e velocità”.

E Adli? Che tipo di giocatore è? “Altro grande giocatore. Può ricoprire più ruoli. Oltre che tutti in tutti i ruoli del centrocampo, può giocare anche esterno offensivo a destra”.

Al Milan è convenuto rinnovare Ibra? “Io sono molto fiducioso rispetto al ritorno di Ibra. Stiamo parlando di un giocatore ancora importantissimo. Lo svedese è fondamentale a livello di spogliatoio, ma non solo. Se i tempi di recupero non verranno forzati, secondo me può essere ancora decisivo”.

Dal suo punto di vista, al Milan, potrebbe occorrere un altro attaccante? “Secondo me i rossoneri sono a posto davanti, così come in difesa. Rafforzerei il centrocampo…”.

Con chi? “Secondo me, ora come ora, al Milan potrebbe occorrere un centrocampista di peso. Poi vedremo cosa succederà. Il mercato è ancora lungo”.

Qual è, a suo giudizio, il punto di forza della squadra di Pioli? “Il Milan mi sembra una delle poche squadre che ha scelto come giocare e che è in grado di seguire la sua strada con convinzione. Come dicevamo prima, il mercato è ancora lungo e tutto può succedere. Però questa filosofia rappresenta un ottimo punto di partenza”.

I rossoneri partono da favoriti per lo scudetto? "Assolutamente sì. Io già l'anno scorso lo avevo previsto. Il 1 settembre 2021, scrissi che il Milan era la squadra più attrezzata per competere per il titolo. I fatti mi hanno dato ragione. Secondo me, i rossoneri sono ancora i favoriti numero uno. Hanno vinto un campionato in maniera entusiasmante".