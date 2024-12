Pellegatti: “L’addio di Maldini? Ecco cosa bisognava fare. Cardinale…”

Sull'addio di Maldini e cosa sarebbe successo di diverso con lui: "Non si può dire neanche addio. Furlani ha detto lasciarlo andare. Non l'hanno lasciato andare. Gli operai della Volkswagen, purtroppo, non sono stati lasciati andare, sono stati licenziati. Poi non è tanto la sua figura. Però c'era Moncada, eccellenza nello scouting; Massara, direttore sportivo di livello; Maldini, direttore e unione con la proprietà; Gazidis, uomo di calcio e di conti, con esperienza superiore a livello europeo di Maldini, Massara e Moncada, con visioni da organizzatore del calcio americano; Furlani, i conti; ma invece di Elliott ci sarebbe stato Cardinale. È la struttura che, secondo me, bisognava tenere con quella filosofia. Una filosofia senza direttore sportivo e così impostata fino ad adesso, poi magari vinciamo tre Champions League di seguito, non sembra aver dato grandi risultati". LEGGI ANCHE: ESCLUSIVA Pellegatti: “La società tifa Fonseca. Allegri al Milan? So che…”