Pellegatti: “Fonseca? Alcune dichiarazioni non deve farle lui. Ecco perché”

Su Fonseca che divide i tifosi tra chi lo accusa di non assumersi colpe e chi dice che ha fatto bene a mettere i giocatori davanti alle proprie responsabilità: "Sta unendo i tifosi più che dividerli. Unendo nel senso che sono tutti contro. Io non dico né A né B. Quelli che dicono che è inutile dare sempre la colpa agli altri hanno ragione; quelli che dicono che si è preso la responsabilità a dire quelle cose che non vanno hanno ragione. Però è la società che deve fare queste cose, non l'allenatore. La società parla, chiede cosa ha intenzione di dire e basta. Vanno a vedere a Milanello come funzionano le cose e parlano loro. Non si mette davanti l'allenatore davanti a queste cose più grandi del campo o di mettere il terzino a destra o sinistra. Sono anche giuste se vogliamo come dichiarazioni, ma non deve dirle lui. Se davvero ci sono quelli che non vanno bene, che non si impegnano o non sono attaccati alla maglia e non si può continuare così mettendo i ragazzi va bene, non possiamo dire se ha ragione o no. Ma deve dirlo la società, non mandare l'allenatore davanti a queste cose più grandi di lui".