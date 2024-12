Pellegatti: “I cori dei tifosi? Continueranno anche se arriva Mbappé”

Sul prestito parzialmente rifinanziato proprio durante la protesta dei tifosi, caso o piccola risposta: "Non so se sia stato caso o piccola risposta, ma mi picco di dire che un comunicato così importante e invasivo non si fa mai a due ore da una partita di calcio. Che piaccia o no, la partita di calcio è la cosa più importante. Puoi sconvolgerla quando a due ore porti Ibrahimovic prima di Milan-Lecce, allora lì, con cose di calcio... Ma questo comunicato, che tranquillamente poteva essere detto il giorno dopo o una settimana dopo, tanto non cambiava niente, a due ore dalla partita è l'ennesimo errore di comunicazione. Perché a due ore dalla partita sono due ore sacre. Non tanto per i tifosi, che tanto avrebbero intonato i cori contro comunque. Ci saranno anche con la Roma e ancora. Questo coro, vedi altri presidenti, durerà... Durerà fin quando non si vedrà qualcosa, non se prendono Mbappé, continua comunque. Neanche i risultati servono. Serve capire le strategie, l'umore. La mia domanda è se a loro il consenso importa o zero. Perché io trovo che se tutti mi dicessero che faccio pena mi preoccuperei. Se iniziassi a sentire qualcuno dirmi bravo indubbiamente sarei più contento". LEGGI ANCHE: ESCLUSIVA Pellegatti: “La società tifa Fonseca. Allegri al Milan? So che…”