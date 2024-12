Pellegatti: “Calciomercato Milan? Sarei sorpreso se succedesse questo…”

Cosa serve e cosa aspettarci a gennaio e qual è il vero obiettivo della squadra: "Non voglio deprimere i tifosi, però ha già detto mi sembra Furlani che non prenderanno un giocatore, ha detto lui, alla Mandzukic o Meite. Giocatori che pensano, senza che abbiano reso poco o tanto, non si parla di quello, siano giocatori dell'immediato. Lui ha detto che vorrebbero prendere giocatori che possano essere già utili per il mercato di giugno. In giro, già utili per giugno e a prezzi normali... Perché per andare a prendere un ragazzo di 17-20 anni, che deve essere inserito... Se è un fenomeno non lo prendiamo, perché non te lo regalano; giocatori alla Arda Guler, che ci possono essere utili come abbiam fatto con Brahim Diaz non mi sembra sia nella loro filosofia, secondo me sbagliando. Perché intanto prendi il prestito, ti fa vincere, poi a giugno vediamo. Quindi non lo so, sarei più sorpreso se prendessero qualcuno che il contrario. L'obiettivo realistico è innanzitutto quello di far tornare gli infortunati perché cresciamo di livello, poi bisogna fare punti in campionato perché sarebbe una catastrofe non arrivare in Champions League e l'altro obiettivo concreto di gennaio è battere le ultime due e arrivare fra le prime otto". LEGGI ANCHE: ESCLUSIVA Pellegatti: “La società tifa Fonseca. Allegri al Milan? So che…”