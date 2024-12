Pellegatti: “Allegri al posto di Fonseca? Da quello che so io…”

Se Fonseca è a rischio e su Allegri: "Da quello che so io non ci sono mai stati contatti con Allegri, parlando ogni tanto con lui. Poi attenzione, può anche dirmi una cosa non vera per questioni di opportunità. Magari c'è una trattativa in corso, ma giusto, non è che deve venire a dirlo a me. Però non mi è mai sembrato ci fossero stati. Secondo me la proprietà su Fonseca si comporta come con Pioli, che sono stati costretti a mandarlo via dopo la sconfitta nel derby e le due con la Roma, ma erano i primi tifosi per un finale dignitoso. Bastava al limite uscire male così con la Roma, ma nel derby fare più bella figura o il contrario e magari l'avrebbero anche tenuto. Qui la stessa cosa: i più grandi tifosi di Fonseca sono proprietà e dirigenti, che non hanno intenzione di cambiare in questo momento. Anelano risultati da parte di Fonseca, vogliono che li aiuti a non cadere in questa cosa". LEGGI ANCHE: ESCLUSIVA Pellegatti: “La società tifa Fonseca. Allegri al Milan? So che…”