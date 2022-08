Milan, Moro: “Buon mercato, vince lo Scudetto di nuovo” | ESCLUSIVA

Moro, che ha giocato nel Milan per una stagione, ha parlato in esclusiva ai nostri microfoni sbilanciandosi sullo Scudetto: le sue parole.

Una sola stagione al Milan per Adelio Moro , la 1981/82, con 19 presenze e un gol segnato. Poi anche una buona carriera da allenatore. Ora è osservatore esterno, comunque molto legato ai rossoneri. Ha parlato in esclusiva ai microfoni di PianetaMilan.it , soffermandosi sul mercato e sul prossimo campionato. Ecco tutte le sue parole.

Qual è il suo giudizio rispetto al mercato dei rossoneri: “A me il mercato del Milan è piaciuto. Si è andati mirati. C’erano determinati obiettivi e sono stati conseguiti, al fine di migliorare la rosa. Nulla di stravagante”.

La ciliegina sulla torta pare essere De Ketelaere, qual è il suo punto di vista rispetto al giovane belga: “Lo conosco troppo poco per poter giudicare. Però, nell’ambito di un progetto giovane come quello del Milan, non mi sorprende che si sia andati dritti su di lui”.