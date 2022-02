Milan, Montervino: “Domani difficile. Rossoneri da Scudetto” | ESCLUSIVA

Abbiamo sentito in esclusiva Montervino per parlare della partita che il Milan giocherà domani. Lui che è un ex granata. Ecco le sue parole.

Domani il Milan torna in campo e lo farà su quello della Salernitana, ultima in classifica, ma fresca del cambio di allenatore e di questo ha parlato Francesco Montervino in esclusiva ai microfoni di PianetaMilan.it, lui che è un ex granata. Cinque anni a Salerno, con 127 presenze e 9 gol. Ora è direttore sportivo del Taranto, ma ecco le sue parole sulla partita di domani.

Che tipo di match prevede?

“Sarà una partita molto difficile per il Milan, occhio a abbassare, eventualmente, la guardia…”

Per via dell’approdo di Nicola in panchina?

“Esatto, c’è stato il cambio dell’allenatore e, sicuramente, la Salernitana vuole cercare di dare una sterzata a questo campionato. Il Milan, in ogni caso, è più attrezzato a livello di organico. Ma i rossoneri non troveranno terreno facile. Lo stadio, inoltre, sarà una bolgia”.

Sotto quali aspetti la Salernitana potrebbe insidiare il Milan?

“La Salernitana la metterà sul piano caratteriale. Mi aspetto una partita grintosa, con una squadra letteralmente con il coltello tra i denti. Non capita poi tutti i giorni di affrontare il Milan di Giroud, di Theo Hernandez e via dicendo… Ci sono grandi motivazioni in questo tipo di sfide”.

Ha affrontato molteplici volte Pioli in carriera: come giudica, sin qui, il suo lavoro in rossonero?

“Pioli sta facendo cose incredibili. Secondo me il mister è molto sottovalutato: è sicuramente tra i tre migliori allenatori italiani. In questi due anni ha portato i rossoneri, stabilmente, nelle posizioni di vertice della classifica. Inoltre viene dal basso: ha fatto una lunga gavetta, culminando con la panchina del Milan. Si è guadagnato tutto sul campo”.

Il giocatore della Salernitana da cui dovrebbe guardarsi maggiormente il Milan?

“Più che un giocatore, cito il tecnico Nicola: avrà sicuramente spronato la squadra con un discorso motivazionale dei suoi, come ha fatto in passato in altre piazze. Per il valore della rosa, i campani non meritano l’attuale posizione in classifica”.

Milan competitivo fino alla fine per lo Scudetto?

“Assolutamente sì. Lo dice anche la classifica: il Milan è primo”.

Chi si contenderà il tricolore fino alla fine?

“Credo che alla fine vincerà lo Scudetto l’Inter, ma il Milan e il mio ex Napoli possono dire la loro. A proposito: tecnicamente i partenopei sono una delle poche squadre che mi ha davvero entusiasmato questa stagione”.

