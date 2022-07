Milan, missione De Ketelaere: Maldini e Massara atterrati a Bruges | PM

Dopo poco più di un'ora di volo, secondo quanto appreso da noi di PianetaMilan.it, sono atterrati Paolo Maldini e Frederic Massara a Bruges, in missione per Charles De Ketelaere al Milan: ora si può fare davvero sul serio. I rossoneri hanno nel mirino il giocatore belga classe 2001 del Bruges e contano di chiudere nelle prossime ore per tornare con un passeggero in più. Offerta da 30 milioni circa che dovrebbe convincere la società belga a lasciar andare il giocatore, che non accetta altre destinazioni se non quella rossonera. Tra oggi e domani, quindi, il Milan potrebbe abbracciare il suo nuovo trequartista.