Milan, Mirabelli: “Scudetto, che gioia! Ecco cosa farei sul mercato” | Esclusiva

Massimiliano Mirabelli, ex direttore sportivo del Milan, ha parlato dello scudetto, del futuro di Zlatan Ibrahimovic e del mancato rinnovo di Franck Kessie

Redazione

Dopo undici anni il Milan è tornato a laurearsi nuovamente Campioni d’Italia. Lo scudetto è il coronamento di un lungo percorso di rinascita, quasi dalle ceneri. Massimiliano Mirabelli è stato tra coloro che hanno vissuto uno dei periodi di transizione più significativi. La redazione di PianetaMilan.it lo ha contattato telefonicamente: ecco le dichiarazioni del direttore sportivo rossonero nel periodo cinese.

Direttore, come commenta lo scudetto vinto dal Milan? “E’ una gioia immensa, il Milan resterà per sempre nel mio cuore. Se lo sono meritati”.

Cosa hanno avuto i rossoneri in più rispetto all’Inter e alle altre? “In questo campionato, più che mai, si può sostenere che ha vinto la squadra più continua nei periodi decisivi. Il Milan ha vinto, per esempio, in quest’ultimo rush finale contro avversari molto complicati. C’è poco da dire: se lo sono meritato. Lo ha anche riconosciuto l’Inter, mi sembra”.

Quando ha compreso che il Milan potesse essere la favorita numero uno? “In questi anni il Milan è la squadra che è cresciuta di più. Da dopo il lockdown in poi, io ho visto i rossoneri in continua crescita. Al termine della stagione 2019-2020, ero certo che – di lì a poco – il Milan avrebbe vinto un titolo”.

Quanto c’è della sua gestione nell’attuale Milan? “Questo Milan ha vinto per meriti di tutti gli attori principali attuali. Quando ho visto la premiazione, ho provato tanta felicità e orgoglio nei confronti di ragazzi come Calabria e Kessie, che hanno praticamente mosso i primi passi con noi, per poi diventare certezze assolute del Milan attuale”.

A proposito del “suo” Kessie: si aspettava che avrebbe rinnovato? “Non entro nel merito delle scelte personali di nessuno. Come ho detto prima, sono orgoglioso del percorso che ha fatto. E’ un ragazzo che è cresciuto esponenzialmente nelle ultime due stagioni”.

Dovesse dare un consiglio a Maldini e Massara su Ibrahimovic? Cosa direbbe loro? “Due dirigenti come Maldini e Massara non hanno bisogno dei miei consigli! Quello che hanno fatto in questi anni è stato straordinario. Sicuramente hanno già ben chiaro come agire, così come Ibra avrà già una sua idea. Se il calciatore vuole continuare, si può lavorare per proseguire insieme”.

Il Milan può aprire un ciclo vincente? “Le parole “Milan” e “vincente” sono una costante. Lo dice la storia. Certo che sì. Perché no?”.

I rossoneri necessitano di rinforzi dal mercato estivo? “Devo dire la verità? Secondo me basta poco… Non c’è da stravolgere chissà che cosa… Il Milan, così com’è, è molto forte…”.

Basta poco in quale reparto, tuttavia? "Farei qualcosa davanti. Lo step successivo potrebbe essere disputare una buona Champions. In attacco, i rossoneri sono leggermente datati e qualche rinforzo potrebbe servire".

